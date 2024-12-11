NewsNN: снеговика для украшения дома можно сделать из пары белых носков

В преддверии празднования Нового года многие россияне начинают украшать свои дома. Из подручных средств можно сделать красивые композиции для декора, сообщил newsnn.ru.

NewsNN опубликовал пошаговую инструкцию, как из носков белого цвета сделать снеговика. Для поделки понадобится также пшено, цветная булавка, мишура, клей, пуговицы или декоративные глаза. В первую очередь носок разрезают на две части. Его нижнюю часть наполняют пшеном и завязывают веревкой. На первом этапе получается туловище снеговика.

Аналогичным образом необходимо поступить со вторым носком, из которого получится голова снеговика. Цветная булавка превратится в нос сказочного персонажа. Декоративные глаза продаются в магазинах и на маркетплейсах. Их можно заменить маленькими пуговицами. Из оставшейся части носка можно сшить небольшую шапку, а функцию шарфа выполнит новогодняя мишура.

Корреспондент NewsNN убедился также, что при помощи обычных предметов можно сделать много других красивых новогодних украшений.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Иван Чай» призвало министра просвещения РФ ужесточить дресс-код детей на новогодних мероприятиях в школах.