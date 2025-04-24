Красноярцы сообщили о нежелании базы отдыха отдавать деньги за отмену брони

В Роспотребнадзоре заявили, что на базу отдыха «ПолянаLOFT» поступило несколько жалоб со стороны жителей Красноярского края, которые не смогли получить деньги за отмененную бронь, сообщила prmira.ru.

По данным издания, база расположена в Емельяновском районе. Красноярцы оставляли замечания в устной и письменной форме. По словам людей, администрация базы отдыха ссылается на внутренние правила работы комплекса и не возвращает деньги в случае отмены брони. В ведомстве призвали всех граждан, кто столкнулся с подобной проблемой, обращаться в Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре заявили, что отказ возвращать деньги за бронь считается неправомерным. По информации ведомства, ущерб каждого несостоявшегося гостя составил около 10 тыс. руб. Представители «ПолянаLOFT» высказали мнение, что своими действиями не причиняют посетителям ущерба. По словам сотрудника, администрация возвращает деньги за предоплату, если человек отменил заказ или услуга не была оказана по любой другой причине.

«Если же услуга уже оказана потребителю, то, естественно, мы не возвращаем деньги», — сказали «ПМ» в компании.

По информации издания, отстаивавшие жалобы горожане рассказали, что сотрудники базы рекомендовали им ознакомиться с правилами проживания на официальном сайте. По их словам, попытки отказаться от брони каждый раз завершались отказом возвращать деньги.

Ранее сообщалось, что стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ превысила 1 млн руб.