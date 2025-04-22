Стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ превысила 1 млн

Росконгресс озвучил тарифы на проживание в гостиницах для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года. Стоимость варьируется от 8,9 тыс. руб. за ночь в самом бюджетном варианте до 1,114 млн руб. за люкс, сообщило РИА Новости.

Минимальная стоимость проживания указана за одноместное размещение в студии категории «стандарт». При двухместном размещении цена увеличивается до 9,8 тыс. руб. За эту сумму гости получают компактные апартаменты, оснащенные мини-кухней с варочной панелью, холодильником и посудой, обеденной зоной, а также ванной комнатой.

В свою очередь, самый дорогой вариант размещения из перечня Росконгресса оценивается в 1,114 млн руб. при одноместном проживании и 1,117 млн руб. — при двухместном.

За эти деньги участник форума сможет насладиться просторными апартаментами площадью от 106 кв. м. В номере есть джакузи, гидромассажный душ, прилагается полный набор услуг премиум-класса.

В отделе бронирования уточнили, что каждый отель устанавливает обязательный минимальный срок проживания. Как правило, он составляет 3–4 дня в период с 17 по 22 июня. Однако некоторые гостиницы дают возможность бронирования на 1–2 суток.

Ранее сообщалось, что расценки на аренду квартир в Московском регионе в период майских праздников могут вырасти более чем на 10%.