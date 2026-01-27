Кража из лифта: злоумышленник пытался действовать скрытно, но камеры зафиксировали все до мелочей

В Кемерове будут судить местного жителя, который под прицелом системы видеонаблюдения пытался незаметно похитить сумку из подъезда, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что 49-летний местный житель Кемерова решил похитить спортивную сумку, которую случайно заметил в подъезде. Горожанин был проинформирован о наличии камер видеонаблюдения в подъезде. Он решил действовать скрытно. Поднялся на лифте, но не вышел из него, а лишь вытянул руку, схватил сумку и спустился вниз. Однако камеры зафиксировали каждое движение мужчины.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника. Он стал фигурантом уголовного дела», — указано в сообщении ведомства.

Собственником сумки оказался 36-летний кемеровчанин. Он обратился в дежурную часть отдела полиции в сентябре 2025 года. Мужчина рассказал, что забыл сумку в подъезде. Вскоре вспомнив о ней, свою вещь уже не нашел. В сумке лежали инструменты, в числе которых было два шуруповерта. Сумма причиненного ущерба составила более 8 тыс. руб.

«В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, оно направлено на рассмотрение в суд», — отмечено в сообщении.

По информации ведомства, обвиняемый возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

