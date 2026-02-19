Российскую экономику в ближайшие годы ждет непростой период: с одной стороны — сильный доллар, с другой — высокая, но постепенно снижающаяся ключевая ставка Центробанка. Такое сочетание факторов приведет к ослаблению рубля, удорожанию импорта и, одновременно, к удешевлению кредитов для граждан и бизнеса. Прогнозом с REGIONS поделилась Анна Кулагина, старший преподаватель Президентской академии в Красногорске.

По мнению эксперта, давление создают сразу несколько факторов: ослабление рубля, дефицит бюджета, рост зарплат в ряде отраслей и сокращение валютной выручки экспортеров. В перспективе рубль может плавно сместиться в диапазон 85–100 рублей за доллар. Точные цифры будут зависеть от геополитической обстановки и скорости снижения ключевой ставки.

«ЦБ будет очень осторожно снижать ставку. На горизонте до конца 2026 года базовый сценарий — постепенное опускание к диапазону 12–14% годовых. Для граждан это означает: кредиты и ипотека станут немного доступнее, но быстрое удешевление ждать не стоит», — подчеркнула Кулагина.

Импортные товары и оборудование в таких условиях неизбежно подорожают, но экспортеры и бюджет, напротив, получат поддержку за счет роста рублевых доходов. Внутренний рынок окажется в еще большей зависимости от доступности кредитов и способности государства сдерживать цены точечными мерами, избегая эмиссии.

Важным внешним фактором остается политика Федеральной резервной системы США. Протокол январского заседания ФРС зафиксировал разногласия: часть руководства готова к ужесточению курса, если инфляция не вернется к целевому уровню в 2 процента. Любой шаг в сторону повышения ставок укрепит доллар и усилит волатильность на сырьевых и валютных рынках, что напрямую отразится на российской денежно-кредитной политике.

Кулагина отмечает: в краткосрочной перспективе сильный доллар может даже поддержать рубль по сравнению с другими валютами развивающихся стран и смягчить внешние ценовые шоки. Однако для экспортеров эффект окажется обратным.

«Экспортные компании в этом сценарии получают меньше рублей за ту же валютную выручку. Это бьет по налоговым поступлениям — прежде всего по НДПИ и экспортным пошлинам — и усиливает нагрузку на бюджет на фоне высоких военных и социальных расходов», — объяснила эксперт.

Ранее сообщалось, что регионы получили новый ресурс для концессий.