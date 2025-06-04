Кремль подтвердил информацию о взрыве у Крымского моста

В Кремле подтвердили информацию об атаке по Крымскому мосту, которую в украинских СМИ распространяют на основании данных Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил Интерфакс.

По информации издания, представители СБУ информируют об успешной атаке на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что возле моста прозвучал взрыв. По его данным, в настоящее время объект продолжает работу.

«Ничего не повреждено, мост работает», — заявил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что Украина продолжает предпринимать попытки нанести урон гражданской инфраструктуре. Песков отметил, что в этом заключается сущность киевского режима. В свою очередь Россия принимает необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

Как сообщалось ранее, движение автотранспорта по Крымскому мосту вечером 3 июня было приостановлено после заявлений украинской стороны об атаке объекта с применением мощного взрывного устройства. Местные жители рассказали, что не видели никаких повреждений на мосту после взрыва.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении поезда в Брянской области возросло до 118.