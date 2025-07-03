Выяснилось, что союзники США не знали о планах приостановки поставок оружия на Украину

Министерство обороны США не уведомило ряд госчиновников о том, что планирует приостановить поставки оружия на Украину. Об этом сообщила газета Politico.

По информации издания, Пентагон не уведомил о своих планах чиновников из Государственного департамента, а также многих конгрессменов. За счет этого никто из союзников Соединенных Штатов также не был уведомлен о запланированном шаге американских военных. Не был предупрежден ни украинский президент Владимир Зеленский, ни руководство Евросоюза.

В свою очередь эти данные опроверг представитель Белого дома.

«Это неправда. Президент и высокопоставленные чиновники ожидают, что Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи», — указал он.

По его словам, администрация Трампа в своей политике исходит из принципа «Америка превыше всего».

Ранее западные СМИ сообщили о расчете Украины на то, что ЕС будет закупать для нее оружие у США. Киев собирается просить Белый дом, чтобы тот разрешил продажу оружия европейским странам для дальнейшей передачи закупленного Украине.