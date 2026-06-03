«Привет!» вместо десерта: в Ногинске говорящий попугай ворвался в окно к семье во время обеда

Обычный семейный обед в Ногинске превратился в цирковое представление. Через открытую форточку на кухню ворвался яркий попугай, уселся на спинку стула и громко выкрикнул: «Привет!». Опешившие хозяева быстро пришли в себя, угостили пернатого сырыми семечками и теперь ищут его владельца. Об этом сообщает REGIONS .

Инцидент произошел 3 июня в одной из многоэтажек на улице Белякова. Семья обедала, когда незваный гость влетел через окно. Попугай вел себя уверенно, с достоинством принял угощение, но, по мнению жильцов, явно скучает по своему хозяину и привычным лакомствам. Ногинчане разместили посты в соцсетях в надежде найти владельца птицы.

Орнитолог Ирина Соловьева рассказала, как правильно действовать при неожиданном визите экзота. Первое — сохранять спокойствие. Паника и резкие движения испугают птицу. Закройте окна и двери в другие комнаты, чтобы попугай не метался. Если не улетает сам, аккуратно накройте его легкой тканью (полотенцем) и возьмите в руки.

Держите мягко, но уверенно. Не кормите «человеческой» едой. Поставьте блюдце с чистой водой и предложите свежие овощи, яблоко, грушу, овсяные хлопья. Осмотрите птицу — возможно, на лапке есть кольцо с номером или адресник. Если хозяин не объявится в течение нескольких дней, обратитесь в ветклиники, зоопарк или центры помощи птицам.

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