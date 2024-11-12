Криминалист Михаленко рассказал, как по дыханию вычислить преступника

Криминалист Артем Михаленко рассказал, как иногда вычислить преступника удается по дыханию, оставленному им на каком-либо предмете на месте происшествия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Дыхание — это биологический след, пояснил эксперт. У некоторых людей биологический фон особенно мощный и сильный. Человек может пройти мимо объекта и оставить на нем след даже без прямого прикасания к нему.

При любом прикосновении к предмету найти биологические следы для криминалистов еще проще. Эксперты проводят длинной палочкой с ватой на конце по объекту и помещают ее в стеклянную колбу. Предварительно место для исследования опыляют дактилоскопическим порошком, который магнитится.

«Вы что-то трогаете, ваша кожа постоянно обновляет эпидермис, мелкие чешуйки кожи остаются на объекте вместе с ДНК», — отметил эксперт.

На коже человека находятся сосочки, которые выделяют пот. В поте содержатся белки и аминокислоты, которые содержат влагу. При прикосновении к любому объекту влага переносится на него. Порошок используют для того, чтобы «зацепить» влагу.

Эксперт отметил, что часто криминалист может заметить то, что неподвластно другим сотрудникам или обученным служебным собакам.

Ранее сообщалось, что корреспондент Сибдепо на собственном опыте проверил, можно ли обмануть полиграф.