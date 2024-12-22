Критикующая РФ чемпионка Дюамель считает допуск россиян ISU справедливым решением

Олимпийская чемпионка в командном турнире канадка Меган Дюамель высказала мнение, что допуск российских спортсменов на ISU — это справедливое решение, сообщило издание «ВсеПроСпорт».

Издание отметило, что олимпийская чемпионка Дюамель неоднократно занимала различные призовые места на престижных соревнованиях. В 2024 году она скептически отнеслась к возможному участию российских спортсменов в разных мероприятиях. Кроме того, она настаивала на том, чтобы команды других стран не принимали в свой состав россиян.

В 2026 году в Италии состоятся отборочные соревнования Олимпийских игр, на которые допустили россиян. Меган Дюамель рассказала, что внимательно изучила все условия для участия российских и белорусских спортсменов. Они имеют право выступать в нейтральном статусе. Спикер назвала решение ISU отчасти справедливым.

«Я не уверена в том, какие именно спортсмены смогут пройти квалификацию, учитывая все критерии допуска. Но меня это устраивает», — заявила Меган Дюамель.

Спортсменка Дюамель считает, что правила ISU затрудняют российским спортсменам участие в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в РФС рассказали, какие страны выступают за возвращение России на спортивную международную арену.