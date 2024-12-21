В РФС рассказали, какие страны выступают за возвращение России на спортивную международную арену

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что около 30% стран выступают против возвращения России к международным соревнованиям. Об этом он заявил в интервью «РБ Спорт».

По его словам, такие страны, как Германия, Швеция, Болгария и Норвегия, поддерживают возвращение российских спортсменов на международные турниры. В то же время против — выступают ряд других государств, включая Данию.

«Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран», — сказал Митрофанов.

В прошлом месяце Митрофанов утверждал, что 60-70% стран, выступающих под эгидой ФИФА, ждут возвращения сборной России к международной спортивной деятельности.

С момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 года Россия была отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

Сборная России пропустила Чемпионат мира 2022 и Чемпионат Европы 2024, а российские клубы лишились возможности участвовать в еврокубках. Более того, сборная не принимала участия в жеребьевке европейского отборочного турнира Чемпионата мира 2026.

Что касается сроков допуска российских команд к турнирам, в том числе национальной сборной, то точная информация отсутствует. Однако президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что это возможно только после завершения спецоперации.

Ранее также стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к олимпийской квалификации.

Накануне также сообщалось, что футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере более миллиарда рублей.