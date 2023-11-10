«Кровь экономики»: Бизнесмен из Челябинска напомнил о важности альтернативных инвестиций

Челябинский предприниматель Игорь Кравченко обратил внимание на важную для бизнеса тему, которую не затронули на Русском форуме, сообщает kursdela.biz .

Предприниматель Игорь Кравченко целенаправленно посетил форум. Он считает, что диалог между бизнесом и правительством очень важен. Одни знают из практики, с какими проблемами сталкиваются. Другие - имеют больше теоретического опыта. Есть один вопрос, который не был затронут на мероприятии никем из спикеров.

«Представитель «Российских железных дорог» говорил на пленарном заседании, что железная дорога — зеркало экономики. А я бы хотел напомнить, что финансы — кровь экономики. И в этом смысле считаю, что стоило бы обсудить на форуме альтернативные инвестиции», - отметил бизнесмен Игорь Кравченко

Игорь Кравченко пояснил, что подразумевает под альтернативными инвестициями, - это паевые фонды и облигации. Санкции мотивировали финансистов мыслить нестандартно, и это уже оказывает положительный эффект. Было реализовано много проектов, но важно не останавливаться. Санкции Запада отразились на российском бизнесе. Альтернативные инвестиции - это еще один способ развивать собственное производство.

Для Челябинской области подобный опыт будет особенно интересен, потому что ранее представители местного бизнеса с таким не сталкивались.

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