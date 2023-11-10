«Кровь экономики»: Бизнесмен из Челябинска напомнил о важности альтернативных инвестиций
Фото: [©Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Челябинский предприниматель Игорь Кравченко обратил внимание на важную для бизнеса тему, которую не затронули на Русском форуме, сообщает kursdela.biz.
Предприниматель Игорь Кравченко целенаправленно посетил форум. Он считает, что диалог между бизнесом и правительством очень важен. Одни знают из практики, с какими проблемами сталкиваются. Другие - имеют больше теоретического опыта. Есть один вопрос, который не был затронут на мероприятии никем из спикеров.
«Представитель «Российских железных дорог» говорил на пленарном заседании, что железная дорога — зеркало экономики. А я бы хотел напомнить, что финансы — кровь экономики. И в этом смысле считаю, что стоило бы обсудить на форуме альтернативные инвестиции», - отметил бизнесмен Игорь Кравченко
Игорь Кравченко пояснил, что подразумевает под альтернативными инвестициями, - это паевые фонды и облигации. Санкции мотивировали финансистов мыслить нестандартно, и это уже оказывает положительный эффект. Было реализовано много проектов, но важно не останавливаться. Санкции Запада отразились на российском бизнесе. Альтернативные инвестиции - это еще один способ развивать собственное производство.
Для Челябинской области подобный опыт будет особенно интересен, потому что ранее представители местного бизнеса с таким не сталкивались.
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