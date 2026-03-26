Кровь на асфальте утром перед уроками: жители Кемерова жалуются на агрессивные стаи бродячих собак

Местный житель рассказал, что в ночь на 26 марта в Кемерове стая бродячих собак растерзала кошку. Животное в крови осталось лежать возле здания школы, куда утром направились ребята и их родители. Инцидент попал на видео, которое предоставил читатель издания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, на беззащитную кошу напали пять собак. Животное пыталось выбраться, но возможности на спасение не было. Кошка осталась лежать вблизи жилого многоэтажного дома, расположенного по дороге к школе №74.

По информации издания, местные жители неоднократно выражали беспокойство из-за стай бродячих собак, проявляющих агрессию. Так, на многочисленные жалобы жителей Кировского района отреагировали местные власти. В пресс-службе отметили, что отлов проводится в соответствии с нормами законодательства.

По данным пресс-службы районного ТУ, собак отлавливают, проводят необходимые процедуры, в том числе стерилизацию, вакцинацию и чипирование, а затем отправляют на прежнее место их нахождения. Горожан предупредили, что вывозить собак безвозвратно возможности нет.

