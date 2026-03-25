Покормила собаку и сломала ребро соседке: петербурженка получила срок за «защиту» бездомного пса

Доброе дело обернулось уголовным делом и сломанным ребром. В Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, которая решила защитить бездомную собаку, но в итоге отправила соседку в больницу с травмой грудной клетки и пневмотораксом. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Инцидент произошел во дворе жилого дома, когда двое соседок не сошлись во взглядах на кормление бродячего пса. По данным объединенной пресс-службы городских судов, конфликт разгорелся из-за животного. Одна из женщин сделала замечание другой — та, по ее мнению, слишком активно прикармливала бездомную собаку. Словесная перепалка мгновенно переросла в драку.

Подсудимая, не сдерживая эмоций, нанесла оппонентке не менее шести ударов ногой в область грудной клетки. Медики зафиксировали у пострадавшей перелом ребра и скопление воздуха в плевральной полости — состояние, опасное для жизни.

В зале суда женщина полностью признала вину. Свои действия она объяснила просто: соседка пнула собаку, и это вызвало у нее приступ ярости. Защитница четвероногих, сама того не желая, превратилась в обвиняемую. Суд квалифицировал произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее внедорожник врезался в грузовик на Сахалине: один человек погиб, двое ранены.