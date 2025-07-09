Кровавая резня: встреча кузбассовцев закончилась вызовом Росгвардии

После нанесения ножевого ранения мужчине житель Кузбасса ушел в комнату общежития, где его нашли сотрудники Росгвардии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу проинформировали, что в общежитии Новокузнецка произошел конфликт между 53-летним и 54-летним горожанами. Согласно предварительной версии, потерпевшему кухонным ножом нанесли порез руки. Он самостоятельно обратился в экстренные службы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Нож, которым нанесли ранение, был обнаружен.

По информации Росгвардии, подозреваемый в нападении был передан сотрудникам правоохранительных органов. Мужчину обнаружили в одной из комнат общежития. Причина конфликта не разглашается. Сотрудники органов внутренних дел по итогам проверки в случае необходимости примут решение о возбуждении уголовного дела.

«В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который может быть причастен к нападению на местного жителя с ножом», — указано в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что сотрудники Росгвардии на регулярной основе патрулируют улицы, чтобы оперативно реагировать на подобные инциденты и способствовать предотвращению конфликтов между горожанами.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии после перестрелки погибли три человека.