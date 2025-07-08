В Филадельфии после перестрелки погибли три человека

В США продолжается волна насильственных инцидентов. В Филадельфии в районе Грейс-Ферри произошла перестрелка, унесшая жизни трех человек, сообщило издание Action News.

По информации источника, в результате стрельбы погибли молодые люди возрастом 19, 23 и 24 года. Ранения получили десять человек, среди которых — 15-летняя девочка и два 17-летних юноши.

Один из раненных, 19-летний молодой человек, находится в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие в возрасте 18-24 лет обратились за медицинской помощью, но были отпущены после осмотра врачей.

Известно, что местная полиция задержала подозреваемого с оружием. Расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины случившегося, продолжается.

Ранее сообщалось, что силовики задержали жителя подмосковного Чехова, открывшего стрельбу из ружья.