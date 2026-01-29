Круиз с фестивалями на берегу: в программу первого регионального маршрута по Дальнему Востоку добавили Хабаровский край

На Дальнем Востоке начинается реализация первого регионального круизного маршрута, который теперь будет включать и Хабаровский край, сообщил transsibinfo.com.

Судна, следующие от Владивостока через Курильские острова и Камчатку с заходом в Магадан и на Сахалин, пополнят свой график остановками в районе Шантарских островов и в Николаевске-на-Амуре. Согласно информации пресс-службы региональных властей, первоначальный маршрут, связывавший ключевые порты Дальнего Востока, был расширен. Это решение было принято благодаря инициативе главы региона Дмитрия Демешина, что позволило интегрировать новые локации в программу путешествия.

Для пассажиров предусмотрена насыщенная культурная программа. Во время стоянок будут проводиться развлекательные мероприятия и локальные фестивали. Соответствующее распоряжение было дано Демешиным в ходе рабочего визита в Москву. По замыслу губернатора, остановки круизных лайнеров должны стать поводом для демонстрации этнического и культурного многообразия края.

