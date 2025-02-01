Крупного экспортера зерна в РФ суд передал государству

По данным издания, иск подала Генеральная прокуратура РФ. Причиной для рассмотрения дела стал тот факт, что бенефициар компании имеет двойное гражданство. В частности, Петр Ходыкин является гражданином РФ, Сент-Китс и Невис (Британия).

В ведомстве отметили, что двойное гражданство — не повод для передачи компании государству. Однако в таком случае бенефициар обязан получить от правительства РФ специальное разрешение. Данное требование российского законодательства выполнено не было. Суд одобрил ходатайство Генпрокуратуры — вынесенное решение обращено к немедленному исполнению.

«Активы ООО включают собственный флот (11 морских судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и свыше 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его капитализация превышает 58 млрд руб., ежегодная выручка — 299 млрд руб., а валовая прибыль — 100 млрд руб.», — сообщил «Коммерсантъ».

Основатель ТД «РИФ» Петр Ходыкин сообщил, что компания сначала ознакомится с резолютивной частью решения суда. На основании полученных данных будут приняты дальнейшие решения. Директор «Совэкона» Андрей Сизов рассказал, что переданное государству предприятие резко сократило закупки. Тенденция к снижению, по его мнению, была замечена в прошедшем сезоне.

Ранее сообщалось, что в России начали окрашивать пшеницу, предназначенную для экспорта в Саудовскую Аравию и Марокко.