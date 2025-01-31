В России начали окрашивать пшеницу, которую отправляют в Саудовскую Аравию и Марокко

В России ввели процедуру окрашивания для пшеницы, которая отправляется в несколько стран. В частности, данный шаг теперь предпринимается в отношении зерна, которое экспортируется в Марокко и Саудовскую Аравию. Об этом на своем сайте сообщил Россельхознадзор.

Колорирование зерна в РФ было начато по требованию покупателей этой продукции. В связи с этим в порту Высоцкий, который находится в Ленинградской области, была окрашена первая партия пшеницы объемом в 28 тыс. тонн.

«Каждая страна предъявляет свои требования к качеству и внешнему виду продукции. Марокко и Саудовская Аравия устанавливают особые условия по окраске зерна, или колорированию», — заявили по этому поводу в Федеральном центре оценки безопасности и качества сельхозпродукции.

Для колорирования применяются специальные красители, которые полностью безопасны для потребителя. Для разных стран он может быть разным. Так, к примеру, в Марокко поставляется зерно, крашеное в зеленый цвет красителем Е-142, который имеет натуральное происхождение.

Ранее появилось сообщение, что в России к концу 2025 года могут появиться бананы отечественного производства. Их может представить Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства, поскольку сельхозпроизводители стараются включить данный вид товара в список своей продукции.