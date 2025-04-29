Крупный пожар вспыхнул на электроподстанции в Лондоне

Крупный пожар вспыхнул на электрической подстанции, которая располагается на западе Лондона, сообщило издание SkyNews. Причины возгорания на данный момент не установлены.

По данным издания, в ликвидации возгорания принимали участие около 100 пожарных. В Лондонской пожарной службе сообщили, что огонь перешел на крышу соседнего жилого дома. Спасатели провели эвакуацию 80 человек.

«Это очень заметный пожар, при котором выделяется много дыма», — сказал командир станции Пол Морган.

По данным издания, в пожарный отдел поступило около 170 звонков. Люди сообщали о возгорании. В распоряжении редакции есть фотографии, сделанные в окрестностях пожара. Судя по кадрам, с места происшествия виднелся черный густой дым. Помощь в ликвидации огня оказали пожарные расчеты, направленные с разных станций города.

Командир станции обратился к местным жителям с просьбой при возможности не приезжать в район, где произошел пожар. Он рекомендовал горожанам, чьи дома расположены вблизи электрической подстанции, временно отказаться от проветривания, плотно закрыть двери и окна. Причина пожара не сообщается.

Ранее сообщалось, что в промзоне на Кубани вспыхнул пожар.