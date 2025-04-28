В промзоне на Кубани вспыхнул пожар
На Кубани горела промзона, пострадавших нет
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В промышленной зоне Краснодарского края вечером понедельника произошел сильный пожар, пишет ТАСС, ссылаясь на данные от главы Новороссийска Андрея Кравченко.
По словам Кравченко, на территории промзоны загорелась емкость с дизельным топливом, пламя перекинулось на стоящие рядом машины и контейнеры. На место сразу были направлены сотрудники МЧС и служба спасения – задействованы 27 человек, восемь пожарных расчетов.
Позже пожар был ликвидирован, после чего спасатели МЧС приступили к проливке и разбору конструкций. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, другие подробности уточняются.
Напомним, ранее сообщалось о том, что за один день спасатели ПСЧ ликвидировали в Рязанской области больше 20 пожаров.