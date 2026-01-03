Кружат самолеты, дым столбом: США нанесли авиаудары по Венесуэле

В ночь на 3 января примерно в два часа ночи по местному времени (09:00 мск) в Каракасе прогремели взрывы, сообщило РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

В соцсетях появляются снимки из Венесуэлы: виден столб дыма и зарево. Над венесуэльской столицей кружат самолеты, сообщило агентство Reuters. Территория, которая находится вблизи военной базы, обесточена. Она расположена в южной части города. Удары наносят, по словам очевидцев, самолеты США.

По официальным заявлениям администрации США, распространенным ранее, проводимые мероприятия имеют целью противодействие транснациональным преступным группировкам и незаконному обороту наркотических средств.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что утром 3 января были атакованы базы Фортэ Тиуна и авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды. Данная информация является предварительной. Очевидцы рассказывают, что в небе видят американские вертолеты и самолеты.

«ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители Су-30МКВ», — сообщил телеграм-канал.

Британская группа Crown Intelligence Group в Х написала, что взрывы были сильными: у людей сотрясались окна. Электроэнергию, предположительно, отключили в двух районах.

