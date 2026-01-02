«Отчаянная попытка»: в Британии дали резкую оценку атаке по резиденции Путина
Дипломат Крук: атака на резиденцию Путина направлена против плана Трампа
Атаки украинских беспилотников по территории России, включая нападение на резиденцию президента РФ Владимира Путина, нацелены на срыв мирного плана президента США Дональда Трампа. Такое мнение, как сообщает РИА Новости, выразил бывший британский дипломат Аластер Крук.
По его оценке, недавняя атака на президентскую резиденцию — это «отчаянная попытка» со стороны Владимира Зеленского продемонстрировать, будто Киев все еще способен на решительные действия.
«Это элемент саботажа как отравляющая пилюля, которую вы не можете проглотить. И я не знаю, как россияне это воспримут, когда он осуществит свою задумку», — заявил Крук.
Дипломат подчеркнул, что Киеву следовало тщательнее обдумать последствия подобной провокации.
Виктор Медведчук ранее назвал попытку атаки на резиденцию президента России «агонией преступного режима Владимира Зеленского».