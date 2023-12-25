Крысы заполонили центр Казани

На улице минусовая температура, но это не мешает полноценной жизни грызунов. Читатель снял видео и отправил редакции. Крысы перебегают по улице из одной норки в другую. На кадрах видно двух животных. Примечательно, что бар находится в центре города.

Автор видео иронизирует, что, вероятно, крысы - это развлекательная услуга для клиентов бара. Читатель отметил, что грызуны спокойно бегают по территории возле заведения.

Редакция отправила запрос в местную администрацию, сообщает inkazan.ru. Однако, с подобной проблемой часто сталкиваются горожане из разных районов города. В социальных сетях не раз публиковали посты о том, что крысы бегают по центральным улицам.

Часто в кафе и ресторанах обнаруживают крысиный помет. Заведения временно закрывают до момента, пока сотрудники не проведут необходимые процедуры.

Некоторые россияне заводят домашних крыс. Однако, первое место в списке любимых домашних питомцев заняли другие животные.