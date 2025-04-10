«Кто украл разметку»: уфимцы возмущены отсутствием разметки на дорогах

По данным издания, проблема с разметкой актуальна для горожан каждый год. Из-за перепадов температуры зимой и оттепели краска смывается. Некоторые автомобилисты пользуются ситуацией и начинают нарушать правила дорожного движения. Проблема актуальна и для других регионов России.

Mkset указывает на главное отличие — в других городах разметку быстро обновляют. Кроме того, ищут более эффективные способы решения проблемы. Например, в Татарстане начали использовать более дорогие технологии. Специалисты применяют горячий и холодный пластик. Аналогично поступает правительство Оренбургской области.

«В Минтранспорте Башкортостана дали комментарий по запросу Mkset. Вопрос находится на рассмотрении, заверили в ведомстве, но так как заказчиком является горадминистрация, то они могут самостоятельно решать вопрос с разметкой. Проще говоря, если хотите денег из республиканского бюджета — ждите».

По данным издания, конкурс на заключение договора с дорожниками запланирован на 16 апреля. В администрации Уфы сообщили, что разметку обновят во второй половине апреля. Причина — погодные условия. Максимальная сумма контракта может составить до 136,6 млн. руб. Редакция предполагает, что региональное правительство не выделит деньги. Решать проблему администрации Уфы придется самостоятельно.

Автомобилисты активно комментируют отсутствие разметки на дорогах в соцсетях. Mkset проанализировал сообщения. Некоторые винят в происшедшем власть. Горожане также обеспокоены высоким риском попасть в ДТП.

«А что случилось с разметкой на Южном въезде в Уфу с Бельского моста? Точнее не что случилось, а кто украл разметку? Или чинуши зажали на краску денег?» — оставил комментарий в соцсетях местный автомобилист.

Ранее сообщалось, что дорожники Подмосковья проведут генеральную уборку дорог после зимы.