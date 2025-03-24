Дорожники Подмосковья проведут генеральную уборку дорог после зимы

В Подмосковье проходит генеральная уборка муниципальных и региональных дорог после зимнего периода, в ней задействованы около 1,5 тыс. единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожники Подмосковья приводят в порядок дороги после зимы — уже выполнили почти 50% от общего плана работ. Помимо устранения дефектов покрытия, ремонта, покраски и мойки автобусных павильонов, приводят в порядок посадочные площадки, ограждения и знаки на дорогах, обследуют и приводят в порядок мостовые сооружения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, дорожники также приступят к восстановлению разметки на улицах в середине апреля.

В ходе проведения уборки дорожники уже провели помывку более 3,5 тыс. и покраску 929 остановочных павильонов, вымыли 616 км ограждений, свыше 3,8 тыс. км тротуаров и не только. Завершить планируют до начала мая, за ходом проведения работ следят через автоматизированную систему контроля и планирования (СКПДИ).

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