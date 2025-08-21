Куда сходить туристам в Уфе: дни военных, ночь кино и пивной фестиваль

В последние теплые дни перед началом осени в Уфе проходит ряд интересных мероприятий, на которые приглашают жителей и гостей города, сообщил mkset.ru.

По информации издания, в скором времени в городе стартует неделя армейской культуры. В рамках мероприятия состоится фестиваль классической музыки «Романтика осени», выступления творческих коллективов Минобороны РФ и Всероссийский открытый конкурс патриотической песни «Время героев». Запланированы также различные выставки, кинопоказы и концерты.

По данным издания, гостей и горожан приглашают на пивной фестиваль, в рамках которого состоятся мастер-классы по робототехнике и гончарному делу. Артисты представят спектакль «Сон в летнюю ночь». Еще раньше в городе отпразднуют День государственного флага. На протяжении всего дня пройдут увлекательные интерактивности. Во время мероприятия также будут чтить День Победы. Кроме того, участники узнают необычные факты о республике Башкортостан.

По информации издания, различные мероприятия проводят в городе и в непраздничные дни, в частности показы фильмов под открытым небом.

