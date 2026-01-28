В Подмосковье усилили темпы работ по уборке из-за снегопада

В Подмосковье в связи со снегопадом усилили темпы работ по уборке муниципальных дорог и дворовых территорий. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В уборке снега задействовали 30 тыс. человек, более 7 тыс. единиц техники и свыше 3 тыс. ручных роторов. Также округам передали около 800 единиц техники от отраслевых министерств и ведомств.

«Вчера и сегодня у нас на линии было задействовано 7,5 тыс. единиц коммунальной техники и порядка 30 тыс. специалистов. Всю ночь коммунальная техника проводила очистку муниципальных дорог. Было задействовано более 500 единиц спецтехники», - рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

Он отметил, что ручная уборка дворовых территорий стартовала в 06:00, механизированная — в 08:00.

За сутки в 16 точках требовалась помощь фурам, которые застряли на дорогах. В связи с этим создали штаб по отслеживанию сложных участков и направлению туда дополнительной техники.

«К концу дня интенсивность снегопада снизится, и мы приступим к активному вывозу снега», — добавил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области устраняли последствия первого мощного снегопада.