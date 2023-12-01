Кулаком в живот: На Ямале осудили мужчину за убийство родной дочери

На Ямале мужчину, который нанес несколько ударов в живот родной дочери, осудили на восемь лет лишения свободы в колонии строго режима. От полученных травм девушка скончалась, сообщает muksun.fm .

Инцидент произошел летом 2023 года в Новом Уренгое. Между отцом и его 25-летней дочерью возник конфликт. Мужчина обвинял ее в аморальном поведении и асоциальном образе жизни. Словесная перепалка переросла в более серьезный конфликт. Осужденный несколько раз ударил девушку в живот. Дочь мужчины умерла через два дня.

«По результатам экспертизы — из-за тупой травмы живота с разрывом селезенки», — уточнили в СК автономного округа.

Отцу предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, отмечая умышленность его действий. Следователи собрали доказательную базу и передали дело в суд. 46-летнему мужчине вынесли обвинительный приговор. Признал вину осужденный, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Индии под стражу заключили женщину, которая ударом в нос убила своего супруга. Мужчина отказывался отвести ее в Дубай, чтобы отпраздновать день рождение. Медики не успели оказать ему первую помощь. Он умер от потери крови до приезда скорой помощи.