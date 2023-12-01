Жена в Индии одним ударом в нос убила мужа из-за отказа свозить ее в Дубай погреться

Отказ отправиться на отпуск в Дубай на день рождения супруги стал фатальным для жителя Индии. Как передает телеканала NDTV, женщина так осерчала, что не выдержала и зарядила в порыве гнева мужу кулаком в нос.

Отмечается, удар рассерженной женщины оказался настолько сильным и метким, что спровоцировал у мужчины сильное кровотечение. Спустя некоторое время он скончался от потери крови до приезда медиков. Инцидент произошел в индийском городе Пуна.

«Полиция возбудила против женщины уголовное дело и взяла ее под стражу для дальнейшего расследования», - приводится в сообщении телеканала.

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