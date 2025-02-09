Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук высказал мнение, что представитель Киева, который подпишет мирное соглашение с Кремлем с отказом от территорий, будет убит.

Экс-министр Кулеба допустил, что физической расправы над человеком, который поставит свою подпись в документе, может не наступить. Однако в таком случае представитель Киева больше никогда не сможет продолжить свою политическую деятельность.

Спикер высказал мнение, что Украина может отказаться от вступления в НАТО. По его мнению, такое решение вызовет меньше споров среди общественности. В таком случае уполномоченный Киева получит шанс выжить, как физически, так и политически.

По мнению Кулебы, Украине не стоит решаться на данный шаг. Страна должна стать равноправным членом НАТО и ЕС. Кроме того, должны быть восстановлены границы Украины, утвержденные в 1991 году. Добиться поставленной цели, по мнению политика, возможно. Однако для этого потребуется много усилий и времени.

«Я вижу чрезвычайно сложной задачу найти формулировки, которые опишут территориальный вопрос таким образом, чтобы это и остановило войну, и при этом не привело к внутренней революции», — отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба заочно приговорен в РФ к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Ранее сообщалось, что Трамп провел с Путиным телефонный разговор по конфликту на Украине.