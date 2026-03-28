Кулич, пасха, кагор и рушник: эксперт назвал стоимость традиционного пасхального набора в 2026 году

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко по запросу LIFE.ru посчитал стоимость праздничного набора к Пасхе в 2026 году.

По оценкам эксперта, в базовую продуктовую корзину входят: кулич — 360 руб., творожная пасха — 350 руб., семь крашеных яиц — 100 руб., буженина — 700 руб., сладости — 500 руб., церковная свеча — 30 руб., бутылка кагора — 700 руб., вышитое рушник — 500 руб. и плетеная корзина — 450 рубл. Суммируя эти позиции, получается около 3690 руб. Однако конечная стоимость может варьироваться в зависимости от состава набора и личных предпочтений.

Специалист отметил, что региональные различия в ценах будут незначительными, поскольку большинство перечисленных товаров представлено в крупных федеральных торговых сетях и на маркетплейсах. При этом реальные расходы определяются уровнем дохода семьи и тем, какие позиции она считает обязательными для праздничного стола.

По мнению специалиста, сэкономить примерно 1000 руб. можно, если исключить из списка необязательные позиции. К примеру, корзина и рушник вместе потянут на 950 руб., а если отказаться еще и от свечи, экономия достигнет почти 1 тыс. руб.

Таким образом, главная статья расходов пасхального набора приходится не только на продукты, но и на сопутствующие атрибуты. Следовательно, сократить затраты проще всего не за счет праздничного стола, а за счет декоративных элементов.

