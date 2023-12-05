Кулинары рассказали, как сделать традиционное оливье более пикантным

Салат «Оливье» просто обязан присутствовать на новогоднем столе. Так считают многие россияне. Привычка зародилась в советские времена, поэтому многим напоминает о счастливом детстве или радостной юности. Современные хозяйки любят экспериментировать. Кулинары рассказали, какие ингредиенты можно добавить, а какие заменить, чтобы у салата появился новый пикантный вкус.

Выяснилось, что некоторые хозяйки предпочитают еще летом мариновать огурцы и зеленый горошек самостоятельно. Овощи заливают маринадом, закручивают крышку и оставляют в прохладном месте до новогоднего периода. Позже используют для классического рецепта.

Если говорить о необычных ингредиентах, то в блюдо добавляют: хурму, кукурузу, камчатский краб, морепродукты, морскую капусту, сыр, маслины, оливки, куркуму. Подавать можно не только в салатнице, то в блинах или тарталетках. Подборку необычных рецептов можно найти на сайте Бел.Ру.

Ранее аналитики посчитали, сколько денег придется потратить для приготовления классического рецепта салата.