Кулинары рассказали, как сделать традиционное оливье более пикантным
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Салат «Оливье» просто обязан присутствовать на новогоднем столе. Так считают многие россияне. Привычка зародилась в советские времена, поэтому многим напоминает о счастливом детстве или радостной юности. Современные хозяйки любят экспериментировать. Кулинары рассказали, какие ингредиенты можно добавить, а какие заменить, чтобы у салата появился новый пикантный вкус.
Выяснилось, что некоторые хозяйки предпочитают еще летом мариновать огурцы и зеленый горошек самостоятельно. Овощи заливают маринадом, закручивают крышку и оставляют в прохладном месте до новогоднего периода. Позже используют для классического рецепта.
Если говорить о необычных ингредиентах, то в блюдо добавляют: хурму, кукурузу, камчатский краб, морепродукты, морскую капусту, сыр, маслины, оливки, куркуму. Подавать можно не только в салатнице, то в блинах или тарталетках. Подборку необычных рецептов можно найти на сайте Бел.Ру.
Ранее аналитики посчитали, сколько денег придется потратить для приготовления классического рецепта салата.