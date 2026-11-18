Ученые установили, что употребление вина не имеет статистически значимой связи с развитием острого повреждения почек, в отличие от пива и крепких спиртных напитков, которые существенно повышают этот риск. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Специалисты проанализировали медицинские данные 250 791 взрослого участника британского биобанка UK Biobank. Период наблюдения за состоянием здоровья добровольцев составил в среднем 14 лет, за которые было зафиксировано более 10,3 тыс. случаев резкого нарушения почечной функции.

Анализ показал, что у лиц с самым высоким уровнем потребления пива вероятность развития патологии возрастала на 14,8% по сравнению с теми, кто пил его редко. Для любителей крепкого алкоголя этот показатель оказался еще выше и достиг 25,5%. При этом ни красное, ни белое вино не продемонстрировали измеримой корреляции с почечными нарушениями. Данная тенденция сохранилась даже после корректировки данных с учетом заболеваний печени, вредных привычек и других факторов образа жизни.

Авторы работы предполагают, что негативное влияние пива и крепкого спиртного на почки может быть опосредовано системными воспалительными процессами, а не только вторичными осложнениями со стороны печени. Однако исследователи подчеркивают, что отсутствие выявленной статистической связи не делает вино абсолютно безопасным продуктом, и любой алкоголь несет потенциальные риски для организма.