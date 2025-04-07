Курьеры или самокатчики: урбанист назвал, кто больше причиняет неудобства горожанам

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев высказал мнение, что клиенты сервисов аренды электросамокатов доставляют на дорогах больше проблем, чем велосипедисты, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, Законодательное собрание Петербурга предложило министру транспорта РФ Роману Старовойтову запретить движение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее официальное письмо было направлено в среду, 2 апреля. В случае одобрения предложения, оно может распространиться на все регионы РФ.

Блогер-урбанист считает, что водители электровелосипедов, которые передвигаются по улицам города, не доставляют местным жителям неудобства. Такая ситуация, по его мнению, актуальная для Ростова-на-Дону.

«Пока я вижу, что курьеры еды ездят на электровелосипедах по тротуару аккуратно. Намного аккуратней клиентов прокатов электросамокатов», — высказал мнение эксперт.

Урбанист Зайцев считает, что передвижение электровелосипедов по дорогам наравне с автомобилями — не самое удачное решение. По мнению эксперта, увеличивается риск травмирования водителей электровелосипедов и провоцирования аварийных ситуаций на дорогах. Блогер отметил, что в Ростове-на-Дону, как и в Санкт-Петербурге, не создают отдельные велодорожки.

Ранее урбанист призвал не приравнивать стоимость проезда в Ростове и Краснодаре.