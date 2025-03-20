«Разыгрывается спектакль»: урбанист призвал не приравнивать стоимость проезда в Ростове и Краснодаре

Урбанист Артемий Зайцев поделился наблюдением, согласно которому в Ростове-на-Дону повышают стоимость проезда в общественном транспорте сразу после увеличения цен за услугу в Краснодаре, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным эксперта, в Краснодаре недавно подорожал проезд в трамваях. Теперь услуга оценена в 50 руб. Стоимость выросла на 10 руб. Эксперт предположил, что стоимость проезда в Ростове-на-Дону теперь также подорожает и составит 49 руб.

«Как только Краснодар повышает тариф, в Ростове тоже повышают, но делают на рубль дешевле», — отметил эксперт.

Ростовский блогер-урбанист уверен, что городские власти не должны приравнивать проезд к реалиям соседнего региона. Основная причина — отсутствие в общественном ростовском транспорте кондукторов. Однако стоимость повышают, ссылаясь на изменения в Краснодаре.

«Разыгрывается спектакль», — отметил урбанист.

По данным издания, департамент транспорта Ростовской области проинформировал о намерении пересмотреть в ближайшее время стоимость проезда в городском транспорте.

Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья совершили более 8 млн поездок в автобусах Мострансавто по «Тройке».