«Разыгрывается спектакль»: урбанист призвал не приравнивать стоимость проезда в Ростове и Краснодаре
Урбанист Зайцев: стоимость проезда в Ростове нельзя приравнивать к Краснодару
Фото: [Медиасток.рф]
Урбанист Артемий Зайцев поделился наблюдением, согласно которому в Ростове-на-Дону повышают стоимость проезда в общественном транспорте сразу после увеличения цен за услугу в Краснодаре, сообщила rostovgazeta.ru.
По данным эксперта, в Краснодаре недавно подорожал проезд в трамваях. Теперь услуга оценена в 50 руб. Стоимость выросла на 10 руб. Эксперт предположил, что стоимость проезда в Ростове-на-Дону теперь также подорожает и составит 49 руб.
«Как только Краснодар повышает тариф, в Ростове тоже повышают, но делают на рубль дешевле», — отметил эксперт.
Ростовский блогер-урбанист уверен, что городские власти не должны приравнивать проезд к реалиям соседнего региона. Основная причина — отсутствие в общественном ростовском транспорте кондукторов. Однако стоимость повышают, ссылаясь на изменения в Краснодаре.
«Разыгрывается спектакль», — отметил урбанист.
По данным издания, департамент транспорта Ростовской области проинформировал о намерении пересмотреть в ближайшее время стоимость проезда в городском транспорте.
Ранее сообщалось, что пассажиры Подмосковья совершили более 8 млн поездок в автобусах Мострансавто по «Тройке».