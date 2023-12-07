«Курочка под кайфом»: Назван рецепт вкусного салата для новогоднего застолья
Фото: [©Александр Вильф/РИА Новости]
Объединение следующих ингредиентов: сухарей, яиц, копченой курицы, помидоров, твердого сыра и чеснока, позволяет приготовить вкусный салат. В новогоднюю ночь блюдо понравится членам семьи и гостям, сообщает издание «Утро.ру».
«ИНГРЕДИЕНТЫ Твердый сыр – 250 граммов. Помидоры – 4 штуки. Отваренные яйца – 5-6 штук. Копченая курица – 450-500 граммов. Хлеб – 6 ломтиков. Чеснок, соль, перец, майонез и мак.»
Начать необходимо с того, что выдавить чеснок и смешать с несколькими ложками подсолнечного масла. Добавить специи. Гренки лучше сделать самостоятельно. Порезать кубиками ломтики хлеба и обжарить на сковороде на чесночной (ранее приготовленной) заправке. Именно сухари будут верхним слоем салата.
Ингредиенты нарезают кубиками и выкладывают послойно, смазывая каждый предыдущий майонезом. Украшать рекомендовано маком.
Ранее нутрициолог из Одинцово Ольга Гарькина поделилась рецептом салата «Оливье», в котором исключительно полезные ингредиенты. Блюдо малокалорийное.