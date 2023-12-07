«Курочка под кайфом»: Назван рецепт вкусного салата для новогоднего застолья

«ИНГРЕДИЕНТЫ Твердый сыр – 250 граммов. Помидоры – 4 штуки. Отваренные яйца – 5-6 штук. Копченая курица – 450-500 граммов. Хлеб – 6 ломтиков. Чеснок, соль, перец, майонез и мак.»

Начать необходимо с того, что выдавить чеснок и смешать с несколькими ложками подсолнечного масла. Добавить специи. Гренки лучше сделать самостоятельно. Порезать кубиками ломтики хлеба и обжарить на сковороде на чесночной (ранее приготовленной) заправке. Именно сухари будут верхним слоем салата.

Ингредиенты нарезают кубиками и выкладывают послойно, смазывая каждый предыдущий майонезом. Украшать рекомендовано маком.

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