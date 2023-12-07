Без картофеля, но с авокадо: нутрициолог поделилась рецептом полезного оливье

Нутрициолог Гарькина поделилась рецептом полезного оливье без картофеля

Общество

Фото: [Мария Шматкова]

Нутрициолог из Одинцово Ольга Гарькина поделилась рецептом полезного оливье. Она отметила, для того, чтобы главный новогодний салат не навредил фигуре, нужно заменить в нем некоторые ингредиенты.

Так, специалист, слова которой приводит РИАМО, предложила убрать из списка ингредиентов картофель, но добавить в него авокадо и отварной язык.

Для ПП-оливье понадобятся:

— два отварных яйца;

— половинка авокадо;

— отварная морковь;

— банка горошка без сахара;

— отварной язык

— заправка на основе йогурта.

«Для соуса мы используем не классический майонез, а приготовим самостоятельно: греческий йогурт смешиваем с горчицей, добавляем яичный желток, все тщательно перемешиваем и заправляем наш салат. Еще одна хитрость — в нашем салате мы используем два вида огурцов: соленые и свежие», — рассказала она.

Нутрициолог подчеркнула, что основа правильного питания заключается в балансе.

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