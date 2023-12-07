Без картофеля, но с авокадо: нутрициолог поделилась рецептом полезного оливье
Нутрициолог Гарькина поделилась рецептом полезного оливье без картофеля
Фото: [Мария Шматкова]
Нутрициолог из Одинцово Ольга Гарькина поделилась рецептом полезного оливье. Она отметила, для того, чтобы главный новогодний салат не навредил фигуре, нужно заменить в нем некоторые ингредиенты.
Так, специалист, слова которой приводит РИАМО, предложила убрать из списка ингредиентов картофель, но добавить в него авокадо и отварной язык.
Для ПП-оливье понадобятся:
— два отварных яйца;
— половинка авокадо;
— отварная морковь;
— банка горошка без сахара;
— отварной язык
— заправка на основе йогурта.
«Для соуса мы используем не классический майонез, а приготовим самостоятельно: греческий йогурт смешиваем с горчицей, добавляем яичный желток, все тщательно перемешиваем и заправляем наш салат. Еще одна хитрость — в нашем салате мы используем два вида огурцов: соленые и свежие», — рассказала она.
Нутрициолог подчеркнула, что основа правильного питания заключается в балансе.
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