Без картофеля, но с авокадо: нутрициолог поделилась рецептом полезного оливье

«Для соуса мы используем не классический майонез, а приготовим самостоятельно: греческий йогурт смешиваем с горчицей, добавляем яичный желток, все тщательно перемешиваем и заправляем наш салат. Еще одна хитрость — в нашем салате мы используем два вида огурцов: соленые и свежие», — рассказала она.