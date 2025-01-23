«Курс дела» рассчитал возможный размер пособия по беременности для студенток

Россияне могут самостоятельно высчитывать размер пособий по беременности и родам для студенток и аспиранток, который могут ввести в случае одобрения проекта ГД, сообщил kursdela.biz.

Издание отметило, что для анализа необходимо воспользоваться специальной формулой. Ее предложили в Минтруде. По поручению президента РФ Владимира Путина, размер пособий будет зависеть от прожиточного минимума в конкретном регионе. Редакция рассчитала размер возможных пособий на примере данных, актуальных для Челябинской области.

Издание взяло за основу формулу Минтруда. Средний прожиточный минимум делят на 30 дней и умножают на 140 дней отпуска по беременности и родам. В Челябинской области средний прожиточный минимум составляет 17 782 руб. Разделив на 30 и умножив на 140, реакция получила ответ — 82 982 рубля 66 копеек.

Ранее сообщалось, что декретные выплаты студенткам могут увеличить до 235 тыс. руб.