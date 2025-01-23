Декретные выплаты студенткам увеличат до 235 тыс. руб.

Студенткам очной формы обучения повысят декретные выплаты. Будущие мамы будут получать больше на 74,9 тыс. руб. — 235,4 тыс. руб. Размер декретных будет зависеть от региона, сообщают «Известия».

Согласно новому законопроекту, разработанному Министерством труда, будут изменены правила расчета размера пособия студенток по беременности и родам, которое в настоящее время зависит от стипендии.

Минтруда выступило с инициативой повысить декретные выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Назначение декретных перейдет на федеральный уровень, благодаря чему субъекты смогут предусмотреть выплаты из собственных бюджетов.

Ранее сообщалось о том, что более 1 млрд руб. направят в Подмосковье на выплаты родителям детей-инвалидов.