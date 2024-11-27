«Kursdela.biz»: сотрудники ЗАГСа вправе отказать вписывать некоторые имена

В имена разрешено включать только дефис. Другие символы запрещены, сообщила редакция «Kursdela.biz». Такие правила не являются международными. Например, американский бизнесмен Илон Маск внес в документы имя своего ребенка — XÆA-12. Нестандартное имя выбрала для новорожденного певица Граймз. В России подобные эксперименты запрещены.

Кроме того, согласно данным издания, имя не должно содержать в себе информацию о ранге, должности или титуле. Редакция привела пример имени, которое не может быть внесено в российские документы: Мэрии-Челябинска-Глава.

Больше ограничений не предусмотрено, написало издание. Родители новорожденного вправе выбирать любое имя для своего ребенка. Некоторые советуются с экспертами, другие обращают внимание на сочетаемость имени с фамилией и отчеством. Часто на официальных сайтах ЗАГСа есть опция помощи в выборе имени.

Ранее стало известно, как решили назвать будущего внука певицы Валерии.