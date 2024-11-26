Стало известно, как решили назвать будущего внука Валерии

Сын Валерии Арсений со своей супругой Лианой устроили вечеринку, на которой сообщили, что у них скоро родится сын. Это должно случиться уже в апреле.

«Думала, что будет девочка, но все хотели мальчика для полного комплекта. Это самое яркое событие этого года» — заявила по этому поводу сама артистка.

Три с половиной года назад у счастливой супружеской пары уже родилась девочка, которую назвали Селин. Теперь Валерия радуется, что у нее появится еще и внук. Ребенка решили назвать старинным русским именем Мирон.

Ранее сообщалось о скандале, который разразился после смерти известной актрисы Светличной. Выяснилось, что незадолго до кончины она стала жертвой неизвестных мошенников. Женщина перевела миллионы рублей на счет некоему доктору. За счет этого она лишилась все своих сбережений.