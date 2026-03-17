Кузбасс под токсичным облаком: воздух в трех крупнейших городах региона — «повышенно загрязненный»

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра подвели итоги наблюдений за качеством атмосферного воздуха в трех крупнейших городах Кузбасса по итогам февраля. В сводку попали Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск. Данные опубликованы на официальном сайте учреждения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в столице региона общая оценка состояния воздуха — «повышенно загрязненный». В Кировском районе зафиксированы хлорид водорода, оксид углерода и формальдегид. Оксид углерода также обнаружили в Ленинском, Заводском и Рудничном районах. При этом повышенное содержание диоксида азота отмечено только в Рудничном. В Ленинском районе к перечню примесей добавились оксид азота, формальдегид и фенол.

По информации издания, Новокузнецк также попал в категорию с повышенным загрязнением. В разных частях города специалисты выявили сероводород, фтористый водород, озон, оксид азота, аммиак, взвешенные вещества, а также мелкодисперсные частицы РМ 2,5 и РМ 10. В Прокопьевске общий уровень загрязнения оценен аналогично — как повышенный. В Центральном районе города зафиксировано присутствие оксида углерода.

