Код чистоты: студент-программист «перепрошил» систему утилизации в Дубне

В подмосковной Дубне вывели необычную формулу благоустройства: 950 пластиковых бутылок плюс пять месяцев упорного труда равняется одна стильная скамейка. Как передает REGIONS , студент Университета «Дубна» Артем Сафонов, будущий IT-специалист, запустил в городе масштабный эко-проект, который завершился установкой парковой мебели из переработанного вторсырья прямо в кампусе вуза.

История активиста началась задолго до поступления в университет. Еще школьником в Твери Артем каждый день наблюдал одну и ту же картину: горы мусора на улицах. Однажды он просто взял пакет и за пять минут наполнил его отходами до краев. Тогда и пришло осознание: разовые уборки ситуацию не спасут, нужна система.

Параллельно с учебой будущий программист увлекся идеей создания приложения для сортировки мусора — технологичный подход к экологии показался логичным. А книга Бенджамина Тодда «80 000 часов» окончательно убедила: можно строить карьеру в IT и одновременно менять мир к лучшему. Так родилась философия совмещения несовместимого.

Переехав в Дубну, Артем не оставил привычку собирать пластик. Но теперь у него появилась мощная поддержка — университет. Проект «ЭКОГУД» выиграл грант «Росмолодежи», на средства которого в кампусе установили специальные контейнеры и даже построили ангар для временного хранения сырья.

Параллельно команда отправилась в школы. Эко-уроки «Секреты переработки» и интерактивные квесты быстро нашли отклик у детей. Школьники включились в игру: сбор пластика превратился в соревнование с понятной и полезной целью.

За пять месяцев общими усилиями студентов, преподавателей и школьников удалось собрать 40 килограммов пластика. Если считать в бутылках (средний вес одной — около 42 граммов), то получится почти тысяча единиц тары, которая отправилась не на свалку, а на переработку.

Компания «Экосреда» взяла собранный пластик, добавила к нему песок и превратила все это в полноценный уличный предмет. В марте 2026 года новенькая скамейка из переработанного сырья займет свое место в кампусе Университета «Дубна». Каждому, кто на ней отдохнет, теперь будет о чем задуматься.

Но сам Артем смотрит на результат шире. Для него главное — не скамейка и даже не спасенные бутылки, а живое сообщество единомышленников, которое сложилось вокруг идеи.

«Если вы решили заниматься эко-волонтерством, очень важно понять, что это не подвиг и здесь не надо страдать. Это образ жизни, который делает мир лучше и дарит радость. Не хватайтесь за весь мусор сразу, начните сортировку отходов с какой-то одной фракции — только пластик, только стекло или только макулатура. Действуйте медленно, но действуйте!» — отметил эко-активист.

В планах у команды — расширение сети контейнеров по всей Дубне, запуск сбора макулатуры и новые партии мебели из вторсырья. Останавливаться на одной скамейке здесь явно не собираются.

