Кузбасс поможет вернуть свет и воду 60 тыс. человек в Горловке

Кузбасс окажет помощь городу-побратиму Горловке, который в среду, 13 ноября, в очередной раз пострадал после массированной атаки ВСУ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В Горловку на регулярной основе приезжают кузбасские квалифицированные специалисты: электрогазосварщики, слесаря аварийно-восстановительных работ, машинисты экскаваторов, водители специальных автомобилей. Они оказывают помощь городу в ДНР, где не смолкает канонада.

Специалисты помогали привести в порядок коммуникации, чтобы обеспечить теплом население, также участвуют в ликвидации аварий. Для возможности полноценного отдыха и связи с родными работают сменами, чередуя друг друга. Помощь городу начали оказывать в 2023 году. В состав аварийно-восстановительного отряда ЖКХ входит 15 кузбассовцев.

В среду, 13 ноября, в результате очередного обстрела противника в городе были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Губернатор Илья Середюк написал в телеграм-канале, что Кузбасс окажет помощь Горловке. Глава уточнил, что без света и воды остались 60 тыс. человек.

«В Горловке сейчас разворачиваются резервные источники энергии, Кузбасс поможет с топливом. Специалисты Россетей за 14 дней устранят последствия атаки», — сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что продавец спасла жизнь раненой при обстреле Горловки женщине, своевременно оказав ей первую медицинскую помощь.