Продавец минимаркета в Горловке успела после очередного украинского обстрела оказать первую медицинскую помощь пострадавшей женщине. Как сообщает РИА Новости, атака ВСУ велась минувшим днем при помощи кассетных боеприпасов.

Как рассказала собеседник агентства, во время вражеского прилета попавшая под обстрел местная жительница пыталась укрыться от бомбежки за автобусной остановкой и получила осколочное ранение ноги. Если не вовремя оказанная первая помощь, был риск, что пострадавшая умерла бы от потери крови.

«Мы услышали, как она кричит, выскочили и позвали ее сюда. Посадили, оказали первую медицинскую помощь — перевязали ногу, потому что у нее было осколочное ранение в ногу. А потом вызвали скорую помощь», — рассказала она.

Как позже стало известно журналистам, пострадавшая женщина также получила ранение в спину. Сейчас ее здоровье вне опасности.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали среди ночи Шебекино и Октябрьский.