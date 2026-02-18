Кузбасс захрустел на экспорт: регион занял 94% сибирского рынка чипсов и метит в мировые лидеры

Кузбасс неожиданно для многих стал лидером по производству картофельных чипсов, отправляемых на экспорт. Местные предприниматели нарастили объемы настолько, что регион теперь занимает ключевую позицию в этом сегменте за Уралом, сообщил VSE42.RU .

По данным Федеральной таможенной службы, в 2025 году сибирские компании поставили за рубеж около 5,5 тысячи тонн хрустящего снека. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 22 процента. Почти весь этот объем — 94 процента в денежном выражении — обеспечил Кузбасс. Оставшиеся 6 процентов пришлись на долю Новосибирской области.

«По итогам 2025 года можно в целом отметить рост спроса зарубежных торговых партнеров на продукцию АПК из Сибири», – проинформировал замначальника сибирской таможни Дмитрий Колыханов.

По информации издания, в общероссийском рейтинге экспортеров чипсов Сибирь удерживает третью строчку, уступая только Центральному и Южному федеральным округам. Основные покупатели — Казахстан, Монголия, Кыргызстан и Туркменистан. Именно туда уходит основная масса продукции, произведенной в кузбасских цехах.

Ранее сообщалось, что килограмм огурцов в российском регионе обогнал по цене свинину и курицу.