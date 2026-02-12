«Золотые» корнишоны: килограмм огурцов в российском регионе обогнал по цене свинину и курицу

В Новосибирской области произошло незаметное, но красноречивое событие: овощная продукция перегнала по стоимости мясную. Свежие огурцы, еще в декабре 2025-го подорожавшие на 27,3%, в январе 2026-го совершили ценовой кульбит, оставив позади свинину и куриное филе. К середине месяца длинноплодные сорта торговались по 555 рублей за килограмм, а элитные позиции вроде «Белого патрона» взлетели до 1396 рублей. Об этом сообщает «Om1 Новосибирск» .

Новосибирскстат 19 января обнародовал данные: мука прибавила 5,3%, какао — 3,3%, яйца — 2,7%. Но абсолютным чемпионом подорожания стали тепличные овощи. Картофель потяжелел на 8,5%, свекла — на 7%, лук — на 5,8%. Огурцы же ушли в отрыв с двузначным показателем. При этом среднеплодные экземпляры в рознице можно было найти за 299–339 рублей, что уже сравнимо с ценой куриного филе (около 340 руб.) и лишь немногим уступало свинине (477 руб.). В сегменте доставки ценник и вовсе перешагнул психологический рубеж: 900 граммов азербайджанских огурцов — почти 1200 рублей, килограмм корнишонов — вплотную к тысяче.

Эксперты рисуют сдержанно-пессимистичный прогноз. Рынок, объясняют специалисты, практически полностью перешел на отечественную тепличную продукцию. Зимой это требует колоссальных затрат на электроэнергию, газ и досвечивание. Добавляются импортные семена и оборудование, которые дорожают вслед за валютой. Доктор экономических наук Александр Золотов в комментарии Atas.info подтвердил: «На ценообразование влияет удорожание импортного посадочного материала».

Федеральная и региональная антимонопольные службы уже начали проверки. Но станет ли расследование регуляторов холодным душем для разгоряченного рынка — вопрос. Пока огурцы остаются не столько овощем, сколько барометром, фиксирующим давление зимней экономики на прилавок.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи отказываются покупать «золотые» огурцы в магазинах. Тем временем в ФАС решили взять огуречный рынок в свои руки.