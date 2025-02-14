Кузбасс заметает снегом: массовые ДТП, перекрытые трассы и задержанные вылеты самолетов

В Кузбассе на протяжении несколько дней идет метель. К концу рабочей недели ситуация ухудшилась, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, вылеты самолетов задерживаются на несколько часов. Снег на дорогах превратился в кашу. Крупные трассы перекрыты. В частности, движение по трассе Кемерово-Ленинск-Кузнецкий ограничили из-за ДТП с пятью автомобилями, в числе которых была фура. На другом направлении пассажирский автобус, следовавший из Красноярска, попал в ДТП. Десятки пассажиров остались на заснеженной трассе. Спасатели доставили их в пункт обогрева.

По данным издания, в разных населенных пунктах региона образовываются многокилометровые пробки. В соцсетях появилось видео, как пассажирский автобус слетел с трассы в кювет. Водитель откапывал транспортное средство. Видимость на дороге в некоторых городах сокращается до 10 метров. Ураганный ветер сносит рекламные щиты.

По информации издания, метель в регионе пока не прекратится. На протяжении 14 февраля ожидается усиленный ветер и снегопад. Спецслужбам важно быть готовым к любым событиям.

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