Синоптик Позднякова назвала сроки прихода в Россию весны

В этом году зимний сезон в центральной части страны оказался аномально теплым, а февраль продолжает подкидывать погодные сюрпризы, прежде всего отсутствием снега. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, впереди в плане погодных условий ожидаются, хотя и не кардинальные, но все же перемены. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что до 13 февраля погода будет определяться областью высокого атмосферного давления, поэтому ожидать снегопадов не следует. Температура также останется выше нормы. При этом до середины февраля по ночам температура будет понижаться до -5…10 °C, днем температуры тоже останутся отрицательными, но не сильно низкими.

По мнению метеоролога, в центральной части страны осадков будет мало, однако в северных районах европейской России ожидаются снегопады и метели. Кроме того, похолодание ожидается на юге европейской России и в Крыму.

Она отметила, что сегодня в целом весеннего тепла пока не ощущается. Однако весна в текущем году может наступить раньше обычного. Так, первые теплые дни придут раньше, чем мы привыкли.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал 10 с минусом и солнце в Московском регионе.